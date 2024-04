La funzione Autopilot di Tesla coinvolta in 13 incidenti mortali | aperta una nuova indagine negli Usa

(Di domenica 28 aprile 2024) L'autorità di regolamentazione per la sicurezza automobilistica, la NHTSA, ha aperto unaper verificare l'aggiornamento introdotto dasui suoi veicoli con: il sistema non segnalerebbe in modo opportuno le limitate capacità dellae la necessità per il conducente di prestare attenzione anche quando è inserita ladi assistenza alla guida.

L'ingegnere di Apple Walter Huang è morto nel 2018, in seguito a uno schianto contro una barriera di cemento della sua Model X in regime di Autopilot. L'uomo però era distratto da un gioco sul telefono.

