Processo all' Autopilot | Tesla risarcirà la famiglia dell’ingegnere morto mentre lo utilizzava sulla sua Model X

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’ingegnere di Apple Walter Huang ènel 2018, in seguito a uno schianto contro una barriera di cemento della suaX in regime di. L’uomo però era distratto da un gioco sul telefono....

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Enrico Varriale , durante il processo che lo vede indagato per lesioni e stalking nei confronti dell’ex, ha ammesso di aver dato uno schiaffo alla sua ex compagna che ... (dayitalianews)

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El expresidente del Deportivo Alavés, Dimitri Piterman , no se ha ... (justcalcio)

Padova, aggredì il vicino a bastonate: chiesti 8 anni di carcere per un pensionato sardo - Salvatore Corda, originario del Cagliaritano, a Processo per tentato omicidio. I fatti nel 2021. L’accusa sollecita la condanna ...unionesarda

Antonella Di Veroli uccisa e chiusa nell’armadio, nuova pista 30 anni dopo l'omicidio - Sono passati 30 anni da quel 10 aprile del 1994 in cui Antonella Di Veroli venne uccisa nel suo appartamento di via Domenico Oliva, nel quartiere Talenti, per poi essere ritrovata due giorni ...ilmattino

Omicidio Meredith, per Amanda Knox nuovo Processo per calunnia - Udienza alla Corte d'assise d'appello di Firenze per decidere sulla calunnia contestata alla cittadina americana di 36 anni dopo avere coinvolto Patrick Lumumba nell'omicidio di Meredith Kercher ...adnkronos