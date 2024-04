(Di domenica 28 aprile 2024) "Stringerò la mano del presidente della Repubblica e lo ringrazierò". Sebastiano Guazzeroni ha 9 anni ed è uno dei più giovani alfieri della Repubblica nominati da Mattarella. Ne aveva 8 quando ha salvato la vita a suo padre che, colpito da una crisi epilettica, è svenuto mentre camminavano neidell’Umbria. Sebastiano spaventato ma lucido, è tornato indietro lungo il sentiero correndo per quasi due chilometri, finché ha incontrato due ragazze che lo hanno aiutato ad attivare i soccorsi. "È grazie alla sua azione – è scritto nelle motivazioni del capo dello Stato – che gli aiuti sono arrivati in tempo utile e che suo padre ha potuto evitare gravi conseguenze".

l’ex governatrice del South Carolina , Nikki Haley , non ha intenzione di molla re dopo il trionfo di Donald Trump nelle primarie repubblicane dello stato a sud-est degli Stati Uniti. Sebbene sia stata una sconfitta amara data la sua storia politica, Haley non sembra volersi arrendere: «Voglio ... Continua a leggere>>

Nikki Haley abbandona la corsa presidenziale repubblicana . Secondo i media americani, Haley dovrebbe confermare la decisione in un discorso che terrà a breve. Nikki Haley abbandona la corsa presidenziale Dopo l’esito del Super Tuesday, Nikki Haley avrebbe deciso di abbandona re la corsa per le ... Continua a leggere>>

L’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley , ha annunciato oggi l’intenzione di sospendere la propria candidatura alle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali previste a novembre negli Stati Uniti, aprendo la strada alla nomination di Donald Trump . “È giunto il momento di ... Continua a leggere>>

La corsa nei boschi . Così salvò il papà - Sebastiano Guazzeroni, 9 anni, nominato alfieri della repubblica da Mattarella per aver salvato il padre da una crisi epilettica nei boschi dell'Umbria.

Lorenzo a 16 anni scopre una stella che ora porta il suo nome: nominato «Alfiere della repubblica» - VALDAGNO (VICENZA). Due anni fa, a soli 16 anni, Lorenzo Sassaro ha fatto un'impresa non comune: ha scoperto la sua prima stella variabile, che oggi porta anche il suo nome. Questo importante traguard ...

Il presidente Sergio Mattarella sceglie i suoi 29 giovanissimi Alfieri della repubblica - Un premio a quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. Solidarietà per l'ambiente e per la cultura -spiega una nota del Quirinale- è il tem ...

