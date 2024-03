Usa 2024 | Nikki Haley rinuncia alla candidatura con i repubblicani Trump resta l’unico ancora in corsa per la nomination

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite,, ha annunciato oggi l’intenzione di sospendere la propriaalle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali previste a novembre negli Stati Uniti, aprendo la stradadi Donald. “È giunto il momento di sospendere la mia campagna. Ho detto che volevo che gli americani facessero sentire la loro voce. L’ho fatto. Non ho rimpianti”, ha detto oggida Charleston, in South Carolina. “Anche se non mi candiderò più, non smetterò di usare la mia voce per le cose in cui credo”. L’ex governatrice dello stato era rimasta l’unica sfidante del magnate 77enne, che ieri ha vinto anche il Super Tuesday delle primarie repubblicane, organizzate in 16 stati e territori Usa (ne ha conquistati ...