Montesano | convention a Pescara - attesa per l' annuncio di Meloni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una kermesse di tre giorni a- da giovedì a domenica prossima- per lanciare la volata in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Fratelli d'Italia si mobilita nel fine settimana con la sua conferenza programmatica - titolo “L'Italia cambia l'Europa” - che vivrà il suo giorno clou il 28 aprile. Due gli appuntamenti chiave: i leader del centrodestra ancora sul palco, e ancora tutti insieme, dopo la manifestazione di Potenza a sostegno di Vito Bardi in Basilicata, e l'intervento conclusivo di Giorgia. Sul piatto, l'della candidatura della presidente del Consiglio alle Europee con l'obiettivo di mettere il timbro sulla campagna elettorale del partito. «Si prende fino all'ultimo momento utile per decidere», fanno filtrare dallo staff del capo del governo. La tentazione di scendere in campo, però, c'è. Così ...

