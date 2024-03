Pippo Baudo | età | malattia | dove vive | figli | compagna | ex moglie Katia Ricciarelli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024) Alcune curiosità sul conduttore italiano, dallaall’ex. Ecco cosa non sai su. Noto conduttore televisivo e radiofonico, è anche autore televisivo e ad oggi vanta oltre 60 anni di carriera. Stiamo parlando di Giuseppe Raimondo Vittorio, conosciuto semplicemente come, uno dei presentatori più amati della televisione italiana. Curiosità sulla vita privata di– cityrumors.it (fonte foto Ansa)Nasce a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il 7 giugno del 1936, èo di Giovanni, noto avvocato venuto a mancare nel 1990, e della casalinga Innocenza Pirracchio, venuta a mancare nel 1993. Si ...