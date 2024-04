K Sport punta ai playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) In Eccellenza oggi con l’ultima giornata del campionato 2023-24 si conosceranno i verdetti finali. Si gioca su tutti i campi alle ore 16,30. Per la promozione diretta in serie D la Civitanovese che ha 2 punti di vantaggio sul Montefano cercherà di aggiudicarsi il pass nel match con la Jesina, team che a prescindere dal risultato è destinato a disputare i playout. Non sono attese particolari modifiche nell’attuale grigliacomposta oltre che dal Montefano, dal Chiesanuova, dall’Urbino e dal Castelfidardo. Qualche possibilità di reinserirsi è rimasta solo per la Kvisto che il Castelfidardo (che ha 3 punti in più) è atteso da un match molto difficile sul campo dell’Azzurra Colli, team che deve cercare di vincere per non rischiare la retrocessione diretta considerando che il Monturano (ultimo a 1 lunghezza) cercherà i tre punti a Macerata ...