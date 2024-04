Corriere dello Sport – la Joya ora punta il rinnovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 aprile 2024) 2024-04-21 10:42:26 Il: ROMA – Dybala alla Totti e come Batistuta. Accostamenti eccezionali per prestazioni superlative. I paragoni sullasi sprecano ma sono inevitabili per il suo rendimento con la maglia della Roma e per ciò che sta rappresentando per la squadra e i tifosi. Del resto è stato proprio De Rossi a indicare il suo stile di gioco come quellostorico capitano giallorosso, uno dei suoi principali sostenitori del suo arrivo nell’estate del 2022. Mentre per quanto riguarda “Batigol”, parlano i numeri: Dybala ha segnato le sue stesse reti, 33, ma in diciassette partite di meno: 70 contro le 87 del “Re Leone”. Batistuta con i suoi gol – e una squadra stellare – ha regalato il terzo e ultimo scudetto alla Roma, Dybala con le sue giocate e le sue reti invece vuole ...