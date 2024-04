Juve Milan | Allegri divide - Pioli no

(Di domenica 28 aprile 2024)vs: giudizi e voti dei quotidiani tra i delusi di questa stagione della Serie Ahanno la faccia un po’ così in questo periodo. Lo 0-0 trantus e, variamente interpretato oggi dai quotidiani, ha prodotto i seguenti. Scegliamo tre esempi.– Sufficiente per La Gazzetta

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

2024-04-27 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com : Era lo spareggio per un secondo posto non banale, anche se nell’umore dei tifosi sembrava una sciocca finale di consolazione tipo 3° e 4° posto. Nel primo tempo poca Juve e poco Milan. Nella ripresa, tanta Juve e ... Continua a leggere>>

Vlahovic allegri (Tuttosport), occhiatacce e frustrazione: cos’è successo al momento del cambio - che in questa stagione non era stato mai sostituito così presto come accaduto invece ieri in Juve–milan. Appena 62 minuti di gioco per il serbo, richiamato poi in panchina per far spazio a Milik.

Continua a leggere>>

Juventus, Zazzaroni assolve allegri: "Scudetto impossibile con questi 6 calciatori" - Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha voluto assolvere il lavoro di Massimiliano allegri alla Juventus. Juventus e milan hanno pareggiato 0-0 nell'ultima giornata di ...

Continua a leggere>>

Juvemania: milan zero tiri in porta, ad allegri manca il coraggio di Thiago Motta - Avrebbe meritato la Juventus di vincere contro il milan Sicuramente sì, almeno 1-0. Per numero di occasioni create. Lo conferma anche lo score della gara: per.

Continua a leggere>>