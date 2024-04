Juve-Milan 0-0 - Allegri stecca e Pioli blinda secondo posto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) –ntus epareggiano 0-0 nel match della 34esima giornata della Serie A 2023-2024. Il pareggio consente ai rossoneri didire ilcon 70 punti e con 5 lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che sono terzi a quota 65 e possono essere agganciati dal Bologna, quarto a 62. Il big match è tale solo sulla carta. Contro unsenza difesa titolare, con Maignan k.o. nel riscaldamento e sostituito in porta da Sportiello, ladinon crea sostanzialmente nulla per tutto il primo tempo. La formazione bianconera propone la ricetta offerta con frequenza nel corso della stagione: ritmo lento, manovra involuta, valanga di errori tecnici. Non bisogna sorprendersi se le occasioni da gol ...