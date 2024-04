Juve Allegri - conto alla rovescia per il futuro

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

2024-04-27 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com : Era lo spareggio per un secondo posto non banale, anche se nell'umore dei tifosi sembrava una sciocca finale di consolazione tipo 3° e 4° posto. Nel primo tempo poca Juve e poco Milan. Nella ripresa, tanta Juve e

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pioli-allegri: basta così" - "Basta così", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport facendo riferimento al pessimo periodo dei due allenatori di Milan e juventus "Basta così ... Il sommario: "Brutto, triste e inutile 0

juve-Milan: un pari che sta stretto ai bianconeri che falliscono l'assalto al secondo posto. Oggi Inter-Toro e Napoli-Roma - Nel derby delle grandi deluse la juve gioca meglio ma non segna e il Milan ne approfitta. Oggi a San Siro il via alla festa scudetto dell'Inter. Al Maradona Napoli e Roma in corsa per l'Europa

Pagina 2 | Vlahovic, bottiglietta e occhiatacce: gelo juve, tutti i segnali di tensione - Nello scontro diretto con il Milan, il serbo ha lasciato il campo al minuto 62, cedendo a Milik il posto al centro dell'attacco bianconero. La sua gara è finita in fretta. E male

