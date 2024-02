Judo | Martina Esposito ancora ai box e sempre più lontana da Parigi Italia depotenziata nel Team Event olimpico?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’si presenterà ai Giochi Olimpici di2024 con la miglior Nazionale didella storia, per quanto visto nell’ultimo lustro ed in particolare nel triennio post-Tokyo. Il movimento azzurro potrà contare infatti su cinque carte da podio credibili, oltre ad una serie di outsider in grado di piazzare la zampata ed inserirsi a sorpresa nelle posizioni che contano. Una selezione competitiva epiù profonda in tante categorie diverse, che avrebbe sulla carta le credenziali per ambire ad un risultato prestigioso anche nela cinque cerchi. Purtroppo negli ultimi mesi il progetto medaglia dell’nella prova a squadre dista un po’ scricchiolando a causa dei vari problemi fisici di Gennaro Pirelli e soprattutto di ...