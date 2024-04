Terremoto Campi Flegrei - l’evacuazione quanto costerebbe all’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 aprile 2024) Prosegue lo stato d’allerta ai, dove sabato 27 aprile è stata registrata una delle scosse dipiù violente degli ultimi anni. Magnitudo 3.9, come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alla luce di tutto ciò e della frequenza dei fenomeni registrati, cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro? Ecco aammonterebbe la spesa nazionale nel caso in cui fosse necessaria un’evacuazione d’emergenza.aiIn Campania le scosse dinell’area deisono divenute una triste normalità. Non si tratta di fenomeni di cui ci si rende conto soltanto oggi, sia chiaro. A generare uno stato d’allerta è però la gran frequenza di tutto ciò, ...