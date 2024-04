Isola dei Famosi 2024 - sondaggio fan 29 aprile | Joe in vett - Sonny il meno votato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 28 aprile 2024) Lunedì 29, a partire dalle ore 21:45, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’dei. L’edizione corrente del reality show della sopravvivenza, che quest’anno vede al timone Vladimir Luxuria, ha preso il via un paio di settimane fa ma le emozioni non sono mancate, così come i colpi di scena. Nel corso del nuovo appuntamento un concorrente tra: Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi eOlumati verrà definitivamente eliminato.dei, Bastianich è il preferito Il concorrentedei cinque naufraghi in nomination, che sono: Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi eOlumati verrà ...