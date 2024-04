Inter-Torino - a San Siro inizia la festa | si balla con una novità musicale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Il pubblico nerazzurro di Sanè carico pere per la successivadell’. Prima dell’inizio del match unaviene diffusa nello stadio. CARICA – Il clima a Sanè caldissimo, con i tifosi nerazzurri pronti a spingere la squadra di Simone Inzaghi verso un’altra vittoria, ma non solo. Dopo, infatti, il pubblico accompagnerà il team nei festeggiamenti per la celebrazione dello scudetto della seconda stella. Intanto gli onori di casa sono giàti all’esterno dello stadio e anche all’no, durante il riscaldamento.– Proprio in occasione dell’allenamento sul campo dei ragazzi di Inzaghi, prima del ...