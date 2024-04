Inter - il pullman è partito! Direzione San Siro per la grande festa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) In attesa del calcio d’inizio di-Torino alle 12.30, che darà il via allain casa nerazzurra dopo la vittoria del ventesimo scudetto, il bus della squadra è da pocoda Appiano Gentile.– Oggi è una giornata speciale per l’e i suoi tifosi, con non solo la partita contro il Torino, ma anche per lache ne seguirà con tanto di parata per la città di Milano. E in attesa delle 12.30, quando è previsto il calcio d’inizio della sfida contro i granata a San, continua a salire la trepidazione dei tifosi presenti e non solo. Nel mentre, il bus nerazzurro è da pocoda Appiano Gentile,Milano, dove sicuramente sarà ...