Riapre lo ‘Studio Battaglia’ di Rai 1

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Studio Battaglia 2 (US Rai) Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio stanno per tornare su Rai 1. Loro sono Marina e le figlie Anna e Nina, le avvocate protagoniste di Studio Battaglia, la serie che torna con la seconda stagione a due anni di distanza dalla prima. La fiction, prodotta da Palomar in collaborazione con Tempesta e Rai Fiction, diretta da Simone Spada, dovrebbe partire in prima serata su Rai 1 martedì 19 marzo. Saranno tre puntate, una in meno della prima stagione trasmessa nell’analogo periodo del 2022. Studio Battaglia non registrò numeri altissimi come altri titoli Rai (ad esempio Le Indagini di Lolita Lobosco o Doc – Nelle Tue Mani, tanto per citare due fiction attualmente in onda), ma mantenne uno zoccolo duro di affezionati per l’intera serie: circa 4,2 milioni di spettatori sia alla prima che all’ultima puntata (la media finale fu di 4.177.000, con il ...