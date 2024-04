(Di venerdì 12 aprile 2024) La provincia di Sondrio e la raccolta differenziata: si potrebbe fare di più, ma soprattutto si potrebbe fare meglio. "Bene che Secam intenda estendere la raccolta dell’umido, madiva totalmenteperché ormairispetto alle attuali normative. In più distrugge e basta, bisogna che venga trasformato in qualcosa d’altro che serva all’economia circolare". Non ha usato giri di parole Barbara Meggetto, presidente diLombardia, alla seconda edizione dell’Ecoforum Sondrio 2024 dedicato proprio alla economia circolare ospitato nella Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio. "Un territorio come quello della provincia di Sondrio mostra grande vitalità, ma morde il freno", sempre Meggetto. "A limitare l’affermazione ...

Bocciatura da Legambiente: "L’impianto rifiuti di Cedrasco è fuori dalla storia, va ripensato" - Sondrio, il presidente del sodalizio Barbara Meggetto: l’economia circolare della provincia è bloccata da anni .ilgiorno

Estrazioni di gas a Bomba, associazioni ambientaliste contrarie al progetto - Fa discutere il nuovo progetto di estrazione di gas a Bomba. Legambiente e WWF hanno presentato le osservazioni sul giacimento di Colle Santo e chiedono di archiviare il procedimento. L'obiettivo, com ...abruzzolive.tv

Lonato, la battaglia del Comitato “No polo logistico” non si ferma - Dopo la Bocciatura della Regione, il maxi-progetto potrebbe essere tramontato una volta per tutte per come lo conosciamo. L'area però resta edificabile, e i proprietari potrebbero lasciarsi tentare an ...quibrescia