Il viaggio di nozze in Australia | Innamorati di questa terra - ora vogliamo restare qui

6 luoghi spettacolari da visitare in Colombia : un viaggio indimenticabile tra natura , storia e cultura : La Colombia , situata nell’angolo nord-occidentale del Sud America, è un paese ricco di biodiversità, con paesaggi mozzafiato che spaziano dalle imponenti Ande alle lussureggianti foreste ... Continua a leggere>>

Marcianise . Mercoledì 17 aprile 2024, gli studenti del Liceo Quercia di Marcianise (Caserta) hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un interessante incontro con il giornalista Alessandro Tartaglione , per approfondire la conoscenza di alcuni eventi e personaggi importanti del passato della ... Continua a leggere>>

Anime Verdi 2024: ingressi omaggio per i nostri lettori, ecco come ottenerli - Torna il 4 e 5 maggio 2024, nel pieno delle fioriture primaverili, la 7^ edizione del festival che apre i portoni dei giardini privati e abitualmente non visitabili di Padova. Il 23 aprile, ...

Continua a leggere>>

Dublino, Irlanda: una destinazione che incanta e stupisce - Ogni viaggio a Dublino è un capitolo nuovo e affascinante della propria personale storia di viaggiatore: un viaggio che inizia con la preparazione e l’anticipazione, si arricchisce di esperienze ...

Continua a leggere>>

La Madonna di Costantinopoli ad Agropoli: protagonista su Tv2000 - La Madonna di Costantinopoli è da sempre venerata ad Agropoli. Secondo la leggenda, la sua statua fu rinvenuta in mare dai pescatori agropolesi, che la portarono in processione fino al promontorio ...

Continua a leggere>>