Il Psg pareggia 3-3 contro il Le Havre Luis Enrique | Abbiamo vinto il campionato

Siamo al passo finale per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che vincendo quest’oggi in casa contro il Le Havre si assicurerebbe il dodicesimo titolo della sua storia. Parigini deflagranti a Lorient contro una squadra in crisi; il 4 a 1 finale li ha visti anche tirare il fiato nel secondo ...

Fervono i preparativi a Parigi dove il PSG potrebbe diventare campione di Francia in questo weekend, battendo il Le Havre. Luis Enrique ha parlato...

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha voluto parlare del futuro della squadra nonostante l’addio di Mbappé. Le dichiarazioni In conferenza stampa l’allenatore del PSG Luis Enrique ha voluto parlare dell’addio di Mbappé. Le parole riprese da Tuttomercatoweb. «Avevamo una nuova rosa, con tanti ...

Alla vigilia della partita con il Le Havre, valida per la 31esima giornata di Ligue 1, Luis Enrique, allenatore del Psg, si è rallegrato davanti alla stampa pensando al traguardo che arriverà in caso di successo: “Non cercare ritardi. Tutto è positivo. Fa parte di un processo in cui è impegnato il ...

