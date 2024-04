Luis Enrique bacchetta Mbappé | Prossimo anno PSG comunque competitivo

Alla vigilia della partita con il Le Havre, valida per la 31esima giornata di Ligue 1, Luis Enrique, allenatore del Psg, si è rallegrato davanti alla stampa pensando al traguardo che arriverà in caso di successo: “Non cercare ritardi. Tutto è positivo. Fa parte di un processo in cui è impegnato il ...

Potrebbe arrivare in un recupero la matematica certezza del titolo per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che metterebbe in cassaforte il primo obiettivo stagionale. Per i parigini serve vincere e in caso di non vittoria del Monaco impegnato nello scontro diretto contro il Lille Mbappè e ...

