Il karma è Nico Williams che segna all’Atletico Madrid dopo aver subito insulti razzisti

L` Atletico Madrid sta vincendo 3-1 contro l`Athletic Bilbao in una gara valevole per la 33esima e sestultima giornata di campionato nella Liga... Continua a leggere>>

Atletico Madrid Atheltic Bilbao: cori razzisti contro Nico Williams: il basco prima protesta, poi segna ed esulta in modo particolare Atletico Madrid-Athletic Bilbao chiudono il turno del sabato de LaLiga, con i colchoneros, che al momento guidano per 2-1. Ma la partita, come spesso succede in ...

Continua a leggere>>