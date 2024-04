Il Grande Balzo in avanti del Dragone | cosa nascondono le ultime riforme militari di Xi

(Di domenica 28 aprile 2024) Xi Jinping ha varato la piùtrasformazione dell'esercito cinese degli ultimi otto anni, e lo ha fatto in un momento in cui le tensioni con gli Usa sono tornate ad essere pericolosamente preoccupanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KOTOV (2° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SONEGO (3° MATCH DALLE 13.00) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Houston tra Luciano Darderi e Marcos ... Continua a leggere>>

Strateghi in Puglia: Raimondello Orsini del balzo - Raimondo Orsini del balzo, detto Raimondello, nasce fra il 1350 ed il 1355, figlio cadetto di Nicola Orsini (1331-1399), 3º Conte di Nola, Gran Giustiziere e ...

Continua a leggere>>

Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP a Madrid: balzo in avanti e Darderi ormai nel mirino - Una grande vittoria per Flavio Cobolli al secondo turno del Masters1000 di Madrid. L'azzurro si conferma un giocatore indigesto per Nicolas Jarry: il 6-3 ...

Continua a leggere>>

Le donne nel governo Maoista: l’altra metà del cielo - Le donne nel governo Maoista ebbero un ruolo importante per la società cinese del tempo, vediamo insieme perché.

Continua a leggere>>