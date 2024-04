Sonego e Tsitsipas sono i canguri della settimana! Un grande balzo nel ranking e un ritorno in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Lorenzo, Miomir Kecmanovic e Stefanosi grandi, ovvero gli uomini che hanno scalato il maggior numero di posizioni nella top-70 delATP negli ultimi sette giorni. Il tennista piemontese ha infatti guadagnato sei posizioni grazie agli ottavi di finale raggiunti al Masters 1000 di Montecarlo ed è così 51mo con 986 punti all’attico. Il giocatore serbo, invece, si è fermato ai sedicesimi di finale sulla terra rossa del Principato e ha scalato sei piazze: ora è 60mo con 895 punti. Il fuoriclasse greco ha invece alzato al cielo il trofeo in Costa Azzurra, ha guadagnato mille punti e ha scalato la graduatoria di ben cinque posizioni, portandosi in settima piazza con 4.000 punti. Perentorio rientro in top-10 per l’ellenico, ...