Il governo accelera sul nucleare Una task force aggiornerà le norme

Il ministero dell’Ambiente sta definendo una tabella di marcia per il percorso giuridico e tecnico che potrebbe riportare all’apertura di centrali nucleari in Italia. .. Leggi tutto Continua a leggere>>

“Questa giornata risponde all’esigenza di promuovere un confronto costruttivo tra imprese, università e istituzioni sulle esperienze e le conoscenze dei protagonisti della tecnologia nucleare italiana, in vista di una sua possibile reintroduzione nel nostro Paese, sia come fonte di energia carbon ... Continua a leggere>>

Il ministero dell’Ambiente sta definendo una tabella di marcia per il percorso giuridico e tecnico che potrebbe riportare all’apertura di centrali nucleari in Italia. .. Leggi tutto Continua a leggere>>

La svolta ecologista italiana non passa per le rinnovabili o per l’azzeramento delle emissioni, ma per il nucleare. Il governo continua a spingere sull’energia atomica per il futuro del nostro Paese. E per una volta lo fa mostrando compattezza, con un’unione di vedute che riguarda i ministri di ...

Continua a leggere>>