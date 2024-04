Per il governo il nucleare è l’unica svolta green | Salvini propone il referendum | “Lo farei anche domani mattina”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 aprile 2024) Laecologista italiana non passa per le rinnovabili o per l’azzeramento delle emissioni, ma per il. Ilcontinua a spingere sull’energia atomica per il futuro del nostro Paese. E per una volta lo fa mostrando compattezza, con un’unione di vedute che riguarda i ministri di tutti i partiti: da Forza Italia alla Lega, passando per Fratelli d’Italia. Il convegno all’università di Pavia sulitaliano e il cambiamento climatico riunisce infatti il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, quello del Made in Italy, Adolfo Urso, eil vicepresidente del Consiglio, Matteo. L’obiettivo? Aumentare il pressing sul, su cui il messaggio non cambia: si deve tornare alla produzione di energiain ...