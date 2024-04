“Il fascismo non è stato cristiano - ora mi sono scocciata” | lo sfogo in diretta di Serena Bortone

Tornano a far discutere le parole del presidente della fondazione Almirante, Massimo Magliaro, stavolta ospite di «Che sarà» su Rai3 da Serena Bortone. In studio si commentano le celebrazioni del 25 aprile appena trascorso, con Magliaro incalzato dagli altri ospiti in studio per le sue ...

Continua a leggere>>