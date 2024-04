CHE SARÀ | FASCISMO CRISTIANO? SERENA BORTONE SBATTE I TACCHI CONTRO EX TG1 VIDEO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 28 aprile 2024) Alta tensione a “Che” doveè costretta più volte ad intervenire, fino are i, di fronte alle parole scioccanti dell’ex vice direttore del Tg1 Magliaro sul. Il dibattito del talk show di Rai3 verteva sul 25 aprile,, anti, il caso Scurati e le parole di Vannacci che hanno fatto vergognare persino Fratelli d’Italia.ha ospitato a “Che” Massimo Magliaro, ex vice direttore del Tg1 e Presidente della Fondazione Almirante, che già da Floris a La7 aveva scatenato un polverone. Da La7 a Rai3 il clima non cambia, anzi peggiora finché, superato il limite della pazienza, ha sbattuto iplatealmente in senso di ...