Germania - fondi da Cina e Russia | indagato il capolista alle Europee del partito di estrema destra Afd

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gli inquirenti della Procura di Dresda hanno aperto due indagini preliminari su Maximilian Krah,delditedesca Alternative für Deutschland (Afd), con il sospetto di finanziamenti dallae dalla. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’arresto il 22 aprile scorso di uno dei suoi assistenti, Jian Guo, accusato di essere un agente segreto al servizio di Pechino. La Procura di Dresda assicura che le inchieste non sono correlate tra loro. «Queste indagini preliminari servono al momento solo a verificare se emerga il sospetto di un comportamento penalmente perseguibile per corruzione di un deputato ai sensi dell’articolo 108e del Codice Penale», sulle tangenti a funzionari eletti, spiegano i magistrati. Pechino aveva negato qualsiasi coinvolgimento ...

In un’intervista, il vice segretario di Stato statunitense, Kurt Campbell, ha affermato che la Cina stava minando la sicurezza europea fornendo alla Russia tecnologie dual use — con cui spingere l’invasione su larga scala dell’Ucraina — e allo stesso tempo che cercava di sviluppare legami ... (formiche)

Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli armamenti alla Russia . Lo scrive il Financial Times, evocando sanzioni contro istituti finanziari cinesi e ... (quotidiano)

Adesso gli Stati Uniti minacciano Sanzioni contro la Cina , con la scusa che essa è vi Cina alla Russia e per via di istituti finanziari legati alle armi. Lo leggiamo ad esempio su ansa.it. Nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, abbiamo assistito a Sanzioni statunitensi contro la Russia , ... (ilgiornaleditalia)

Inimicizia senza limiti. Il ritorno di Blinken in cina sotto i peggiori auspici - La cina ha già messo in chiaro di non volere intromissioni in quelli che considera “normali scambi commerciali ed economici con la russia e altri Paesi del mondo, condotti sulla base dell’uguaglianza ...huffingtonpost

