Il Bologna frena con l’Udinese - l’Atalanta può accorciare sulla zona Champions

(Di domenica 28 aprile 2024) Vincere con l’Empoli persulquarto in classifica e, potenzialmente, lontano appena tre punti: doppia missione perche al Gewiss Stadium non può sbagliare un passaggio chiave per la qualificazione inLeague. Col quinto posto occupato dalla Roma che varrebbe comunque un posto nella più prestigiosa competizione europea per club, tre punti contro i toscani vorrebbero infatti dire chiudere quasi definitivamente il gap e poter iniziare a fare la corsa anchesquadra di Thiago Motta. Al Dall’Ara i rossoblu faticano maledettamente a sfondare il muro di un’Udinese alla disperata ricerca di punti salvezza e capace di andare anche vantaggio nel recupero del primo tempo, grazie a una zampata di Payero. I friulani hanno più volte avuto la chance del raddoppio, potendo ...