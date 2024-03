Peluso e l’Atalanta | dall’autogoal contro il Bologna alla rinascita nerazzurra fino alla Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 8 marzo 2024) La storiadi Federicocon ila terzino imprescindibile per, poi la chiamata dellaUna brutta macchia, seppur incisa come una cicatrice, può essere ripulita a suon di prestazioni positive, tanto da scrivere un’altra pagina di storia (stavolta assai positiva). Un doppio ex die Atalanta che incarna perfettamente questa risalita è sicuramente Federico: il terzino in grado di ripulire l’autogoalilcon una stagione entusiasmante, tanto da guadagnarsi la chiamata bianconera. Giocatore classe 1994, Federicoarriva a Bergamo nel gennaio del 2009 dall’Albinoleffe dopo qualche diatriba con la società azzurra, per ...