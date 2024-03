Agroalimentare Lollobrigida presenta CIBUS 2024 | a maggio edizione dei record

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Oltre 3.000 brand e una lista di attesa di 600 aziende, più di 2.000 top buyer della grande distribuzione italiana e internazionale provenienti da Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Medio Oriente, oltre a una nutrita delegazione giapponese e al ritorno della Cina dopo lo stop per la pandemia. Sono i numeri della 22esimadi, la manifestazione di riferimento per il settoremade in Italy, frutto della consolidata collaborazione tra Fiere di Parma e Federalimentare, in programma nel capoluogo emiliano dal 7 al 10e che nelsi prepara a battere ogni proprio. Con 120mila mq di superficie espositiva distribuita su 8 padiglioni delle Fiere di Parma,offrirà uno spaccato completo del ...