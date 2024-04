Hamas e Netanyahu - il mercato degli ostaggi

Sono venuto in possesso di una lettera segreta che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , ha scritto al presidente di Stati Uniti, ai primi ministri europei e del Commonwealth, alla presidente della Commissione europea, ai presidenti degli stati arabi e per conoscenza al presidente ... Continua a leggere>>

"Nei prossimi giorni aumenteremo la pressione militare e politica su Hamas perché questo è l'unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la vittoria". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un messaggio alla vigilia della Pasqua ebraica denunciando che "purtroppo, fino ad ora, tutte ...

Tsahal, l'esercito israeliano, è pronto ad avviare l'attacco a Rafah . "Lo faremo non appena verrà il via libera politico" ha detto un funzionario del ministero della Difesa all'agenzia Reuters. Per questo Idf ha fatto affluire due battaglioni di riservisti, la 679esima brigata corazzata Yiftah ...

A distanza di qualche giorno dalla notizia diffusa dall'intelligenze israeliana, secondo cui solo 33 sui 133 ostaggi israeliani trattenuti da Hamas sono ancora vivi, arriva un nuovo video diffuso dal gruppo terrorista. Hamas ha pubblica to il 27 aprile un nuovo filmato di altri due ostaggi in ...

Il premier Benjamin netanyahu sarebbe l'unico a opporsi, il resto del gabinetto ristretto sta anche valutando la liberazione di 20 sequestrati in una prima fase in cambio di una breve pausa nei ...

Continua a leggere>>

Israele, migliaia in piazza per rilascio ostaggi e voto anticipato. Blinken domani in A. Saudita - Meirav Svirsky, sorella dell'ostaggio Itay Svirsky ucciso mentre era rapito, ha chiesto al governo israeliano di non inviare forze a Rafah per evitare la morte di altri ostaggi. Einav Zangauker, madre ...

Continua a leggere>>

Gli Usa a netanyahu: "Se entrate a Rafah non vi vendiamo più le armi già stabilite" - La sorte di Rafah è appesa al filo della proposta di accordo avanzata da Israele che hamas sta studiando e sui cui, ha annunciato, darà una risposta. Ma se non ci sarà l'intesa per il cessate il fuoco ...

Continua a leggere>>