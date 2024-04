Cosa significa per Israele non sradicare Hamas da Rafah La lettera di Netanyahu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono venuto in possesso di unasegreta che il primo ministro israeliano, Benjamin, ha scritto al presidente di Stati Uniti, ai primi ministri europei e del Commonwealth, alla presidente della Commissione europea, ai presidenti degli stati arabi e per conoscenza al presidente della Federazione russa e al segretario generale delle Nazioni Unite.“Egregi signori, in queste drammatiche ore, in cui insieme a molti di voi abbiamo combattuto contro i missili e i droni del nostro comune nemico, l’Iran, mi aspetto che nei prossimi giorni torniate a chiederci a gran voce di non attaccare, la zona a sud della Striscia di Gaza, dove gli ultimi battaglioni disono asserragliati nei loro bunker e dove riteniamo tengano le nostre donne e i nostri uomini rapiti il 7 ottobre. Se io vi dessi ascolto verrebbe ...

