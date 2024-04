Guida sicura OptiDrive 360 è protagonista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Webfleet, soluzione Bridgestone per la gestione della flotta, continua a perseguire obiettivi sempre più elevati negli ambiti della sicurezza per i driver e della riduzione dei consumi, il tutto guardando all’obiettivo globale che racchiude queste due sfide: la sostenibilità dei parchi veicoli. Il costante rafforzamento della partnership con il pilota Vito Popolizio (nella foto) e la sua Scuola dirispecchia la ferma volontà di Webfleet di spendersi in maniera effettiva in tale direzione. Volontà che ha portato alla messa a disposizione di uno specifico corso denominato Eco drive le rinnovate risorse di360. La tecnologia proprietaria di Webfleet, basata sul rilevamento di dati in tempo reale, è infatti in grado di processare le informazioni istantaneamente per monitorare e valutare molteplici comportamenti al ...