A Brescia corso di guida sicura

(Di martedì 16 aprile 2024) La promozione della sicurezza stradale tra i giovani e i giovanissimi è al centro del progetto varato dalla Provincia diin collaborazione con l’associazione ’Condividere la strada della vita’ e della Fc Lumezzane. L’iniziativa ’Con la-Mente sulla strada’ vuole incentivare i giovani a diventaretori responsabili e passeggeri consapevoli. L’appuntamento, sabato 11 maggio a Lumezzane, prevede un’intera giornata dedicata alla, con unsuddiviso in lezioni di pratica in pista, con gli istruttori professionisti dell’autoscuolana Pasini “Twodrive”. Ilè gratuito ed è aperto a una cinquantina di partecipanti, per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito ...