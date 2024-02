Crollo cantiere a Firenze | minuto di silenzio per le vittime davanti a Palazzo Vecchio

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Undiin ricordo delledelnelEsselunga in via Mariti. È stato tenuto oggi alle 15. Presenti tutte le istituzioni, dal sindaco Dario Nardella al cardinale Giuseppe Betori, e tantissimi cittadini. Un applauso è partito dopo ildi, lacrime in piazza della Signoria. Oggi aè lutto cittadino per quanto accaduto nella mattina di venerdì 16 febbraio. “Credo che tutta la città sia rimasta molto colpita da questa tragedia. A memoria non ricordo un fatto così grave sul luogo di lavoro nella nostra città. Una città peraltro molto attenta alla ...

Crollo in cantiere a Firenze, recuperato il corpo della quarta vittima - Video: (Adnkronos) - E' stato ritrovato il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, venerdì 16 febbraio, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuo ...

