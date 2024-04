Google crea un modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere future catastrofi meteorologiche

Si può far fare a un robot qualsiasi cosa ? Nori non ha dubbi: "Sì. È vicina la possibilità di avere robot che facciano tutto quello che l'uomo fa"

Google Keep testa un pulsante Fab per creare le note. Ecco l'implementazione attuale della nuova funzionalità. L'articolo Google Keep si sta ispirando a Google Calendar per la creazione delle note ...