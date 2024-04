LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia festeggia il bronzo! Moschettieri titanici! Vince l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11 Illia Kovtun ottiene 14.400 alla sbarra e trascinaall’oro! Mario Macchiati timbra 14.266 al cavallo eufficialmente il. 18.10 Aspettiamo i punteggi di Macchiati e Kovtun per l’esito definitivo della gara. 18.09 ITALIA SUL PODIO DELLA GARA A SQUADRE, PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO! Argento nel 2022, oro nel 2023,nel. Isono ancora ai vertici della, nella gara regina, quella che valuta la qualità del movimento di un intero Paese. 18.08 MACCHIATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! GRANDISSIMO ESERCIZIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ...