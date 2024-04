Chi era Carlo Lenatti - l’operaio di 39 anni morto schiacciato da un escavatore in provincia di Como

Carlo Lenatti , 38 anni, ha perso la vita martedì alle 10 in un incidente sul lavoro a Laglio , sul lago di Como. Carlo Lenatti , residente a Montagna in Valtellina, era alla guida di un piccolo escavatore che si è ribaltato durante alcune operazioni di sbancamento nella frazione di Torriggia. Lenatti ... (laprimapagina)

