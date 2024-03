Europee | Schlein | ‘non permetteremo a destra di fermare investimenti comuni Ue’

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Due giorni di congresso della famiglia socialista europea, accanto a chi si è battuto con noi per il Next Generation Eu. Non permettiamo alle destre nazionaliste digliper cambiare l?Europa”. Così Ellysui social postando una foto del congresso Pse che si è svolto a Roma ieri. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Due giorni di congresso della famiglia socialista europea, accanto a chi si è battuto con noi per il Next Generation Eu. Non ... (liberoquotidiano)

Ucraina, Conte boccia i finanziamenti militari europei a Kiev: “5 miliardi all’anno non sono sostenibili”: Conte ha parlato del congresso del Pse chiusosi ieri a Roma con l’intervento dell’alleata Elly Schlein. Anche il M5s, spiega Conte, aveva avviato un dialogo con i socialisti europei ma l’allora ...tag24

Rebus Bonaccini dopo il no al terzo mandato: è già scattato il toto successore, lui punta al Senato: Rebus Bonaccini dopo il no al terzo mandato: è già scattato il toto successore, lui punta a una elezione suppletiva per entrare in Parlamento.blitzquotidiano

“Vento del cambiamento”: ma ecco la verità sul Pd di Schlein: Analisi dell'ultimo sondaggio politico italiano: il PD di Schlein affronta difficoltà crescenti, mentre il centrodestra la sua posizione.newsmondo