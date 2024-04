Franco Di Mare - malato di tumore | Da inviato di guerra respirai amianto senza saperlo La Rai non risponde”

(Di lunedì 29 aprile 2024)Diè tornato a parlare delche gli è stato diagnosticato, un mesotelioma: "Sono stato a lungo nei Balcani, ogni esplosione liberava nell’aria infinite particelle di. Non potevoma avevo respirato morte". Il giornalista Rai spiega di non voler mollare e di avere fiducia nella ricerca. E sulla Rai: "Non risponde alle mail".

"Quando mi sono ammalato ho chiesto di avere lo stato di servizio, con l'elenco delle missioni, per supportare la diagnosi. Ho mandato almeno 10 mail, dall'ad al capo del personale. Nessuna risposta. Con alcuni prendevo il caffè ogni mattina. Ero un dirigente come loro, direttore ad interim di

