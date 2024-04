FOTO | Non solo i Grizzled Young Veterans - debutto per un altro ex WWE a Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) Oltre alampiamente annunciato dei(sconfitti, incredibilmente, dagli Acclaimed), anche unex WWE ha fatto il suoin AEW durante la nottata italiana, nell’episodio diandato in onda poche ore fa. Si tratta dell’ex Danny Burch, ovvero Martin Stone. L’ex NXT ha perso in uno scontro con RUSH, anche lui al primo incontro dopo diverso tempo in AEW (l’ultima sfida è stata in quel di World End, a fine 2023). Licenziato nel 2022 dalla WWE, Stone potrebbe dunque aver firmato un contratto con la promotion di Tony Khan ma non ci sono conferme dirette al momento.