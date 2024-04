FOTO – Inter - Milano è sempre più nerazzurra | ed è solo l’inizio!

L’Inter tra circa un’ora scenderà in campo a San Siro per sfidare il Torino. Tutto pronto nello spogliatoio. TUTTO PRONTO – L’Inter è pronta per scendere in campo a San Siro alle 12.30 contro il Torino. Per questa sfida è stata Scelta la prima maglia casalinga, disponibile già nello spogliatoio ...

Continua a leggere>>

L’Inter Campione d’Italia scende in campo a San Siro alle 12:30 per la trentaquattresima giornata di Serie A. Dopo la partita con i granata, la grande festa per le strade della città, con il bus celebrativo che partirà da San Siro. Il club attraverso i social ha svelato il pullman ufficiale, che ...

Continua a leggere>>

2024-04-28 11:14:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Inter, è qui la festa. Nella giornata di oggi, dopo la partita casalinga con il Torino, i nerazzurri continueranno a festeggiare lo Scudetto conquistato lunedì 22 ...

Continua a leggere>>

Inter, è qui la festa. Nella giornata di oggi, dopo la partita casalinga con il Torino, i nerazzurri continueranno a festeggiare lo Scudetto...

Continua a leggere>>

Un dato in merito al rendimento del Napoli in questa annata, messo in relazione alle altre big del nostro campionato, lascia tutti a bocca aperta. Una stagione completamente da dimenticare per il Napoli, che guarda ai prossimi e ultimi impegni di campionato con l’obiettivo di assicurarsi ...

Continua a leggere>>