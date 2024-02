Susanna Biondo | la moglie di Fiorello beccata così per strada | foto inedita

Ero già amico di sua moglie Susanna, Olivia e Angelica sono come la "zia" degli italiani Mara Venier dice che "il suo biondo l'ho

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è uno showman stimato dal pubblico italiano. Ma chi è suae come è stata paparazzata per? Anche quest’annosi è distinto durante il Festival di Sanremo per aver fatto ballare il ballo del Qua Qua a John Travolta insieme ad Amadeus. Ma chi è la sua splendida? Ecco cosa si conosce sulla donna che ha un posto speciale nel cuore di questo poliedrico artista., ecco la sua splendida: Ansa-(Cityrumors.it)è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo nostrano più amati in assoluto. Nel 1997 ha partecipato al Festival di Castrocaro ma non ha avuto successo. In seguito ha fatto un provino con Claudio Cecchetto che gli ha offerto di condurre un programma su Radio Deejay. A ...