Formula E | Jaguar nella Gen4 | sarà presente fino al 2030

(Di domenica 28 aprile 2024) Una notizia che certamente farà felici tutti gli appassionati della categoria elettrica della FIA. Dopo aver messo in cassaforte l’accordo con Nissan, laE può festeggiare anche la permanenza diche si legherà al mondo delle corse elettrificateal prossimo. Una decisione mai stata in discussione, viste le mire della Casa anglosassone che vuole diventare Green, progressivamente, al 100%.E,segue Nissan e restaal: “Vogliamo essere un marchio puramente elettrico” (Credit foto –Racing)“Questa è un’ottima notizia perTCS Racing e per– ha dichiarato James Barclay, Managing Director die Team Principal di ...

No, non è stato un weekend positivo di Formula E per la Jaguar nell’ultimo round del Giappone . Sulla pista di Tokyo, infatti, il team britannico ha portato a casa solo quattro punti (grazie all’ottavo posto di Nick Cassidy) e il pilota neozelandese ha perso la testa della classifica piloti in ... Continua a leggere>>

formula E, Mitch Evans ha conquistato la vittoria nell'E-Prix di Monaco 2024 - Con una vittoria schiacciante, Evans ha interrotto una serie di quattro gare in cui, nonostante fosse in testa, non era riuscito a capitalizzare la posizione dominante fino alla bandiera a scacchi.

Continua a leggere>>

Monaco, come la formula 1, ma "meno": oggi libere, qualifiche e gara in meno di 10 ore - La formula E si consuma praticamente tutta in una giornata. Sveglia prestissimo, per tutti. Alle 8 sono già finite le prime libere con le jaguar di Mitch Evans, Robin Frijns (Envision) e Nick Cassidy ...

Continua a leggere>>

Monaco, doppietta neozelandese jaguar: Evans vince davanti a Cassidy. Terzo Vandoorne (DS Penske). Wehrlein (Porsche) in testa al mondiale - MONACO – Nell'ePrix di Monaco, un neozelandese è succeduto a un neozelandese e sempre con un powertrain jaguar: Mitch Evans ha vinto l'ottava gara della decima stagione ...

Continua a leggere>>