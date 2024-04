Formula E | Jaguar male in Giappone | a Misano per il riscatto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) No, non è stato un weekend positivo diE per lanell’ultimo round del. Sulla pista di Tokyo, infatti, il team britannico ha portato a casa solo quattro punti (grazie all’ottavo posto di Nick Cassidy) e il pilota neozelandese ha perso la testa della classifica piloti in favore di Pascal Wehrlein di Porsche che adesso detiene la vetta con due punti di vantaggio. Nonostante il magro bottino, la scuderia del giaguaro è comunque contenta della grande rimonta portata a termine dall’oceanico, partito al diciannovesimo posto della griglia di partenza nipponica dopo una qualifica disastrosa. Le prestazioni dell’I-Type 6 dovranno migliorare, però, già dal nuovo, doppio, appuntamento diE,dopo Tokyo: “Cassidy, che lotta per rientrare in zona ...