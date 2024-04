Formazioni ufficiali Bologna-Udinese - Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaquattresima giornata di. I rossoblù continuano a sognare la Champions League e vanno a caccia dei tre punti contro una squadra che all’andata vinse a sorpresa per 3-0.che si affida invece a mister Fabio Cannavaro per agguantare una complicata salvezza nel finale di stagione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.