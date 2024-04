Festa scudetto Inter 2024 - il percorso del pullman scoperto da San Siro al Duomo di Milano

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in ...

San Siro è pronta ad accendersi visto che domani i nuovi campioni d’Italia giocheranno per la prima volta in casa davanti ai propri tifosi, sicuri del titolo. Nonostante le possibili novità di formazioni per permettere a chi ha giocato di meno di vedere di più il campo, i tifosi del biscione non ...

È servita per mettere a punto i festeggiamenti per il ventesimo Scudetto dell’Inter la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto oggi dal prefetto di Milano Claudio Smuraglia , che ha chiesto alla Lega Serie A di posticipare a domenica la partita con il Torino, per rendere più ...

L'Inter è «Campione d'Italia» per la 20ª volta nella sua storia, conquistando il titolo nel derby in casa del Milan. Come primo caso assoluto, una delle due squadre della stessa città ha potuto così festeggiare lo scudetto in un derby contro i rivali, chiudendo ogni discorso con ben cinque ...

dopo la vittoria dell'Inter sul Milan che ha permesso alla formazione di Inzaghi di vincere matematicamente lo Scudetto, a San Siro è stata lanciata una musica a volume altissimo.Continua a leggere

