Fdi | La Russa - ' sono antifascista se si intende no deciso a dittatura'

Giordano Bruschi, classe 1925, una memoria straordinaria e 98 anni e mezzo impiegati per costruire un mondo più giusto: "Non mi basta. Non ho fatto abbastanza".Continua a leggere

All'indomani del caso Scurati, la giornalista televisiva festeggia, come ogni anno, il 25 aprile, perché «l’antifascismo ci fa sentire orgogliosi di essere italiani». E non bisogna mai abbassare la guardia perché «il rischio di tornare a sistemi autoritari come quello di Orban è reale»

“Sono antifascista ma non ho bisogno di dichiararlo. Non mi piego alla logica imposta dalla sinistra”. Sono le parole di Italo Bocchino in un’intervista su La Repubblica, a commento del monologo sul 25 aprile che sarebbe stato censurato dalla Rai di Antonio Scurati. Per il giornalista la tesi ...

Firenze, 23 aprile 2024 – "Da tedesco, anche se nato decenni dopo la seconda guerra mondiale, mi vergogno delle cose che i tedeschi hanno fatto in Italia e in tutta Europa. Mi vergogno e per questo Sono antifascista sin dall'inizio. E questo non cambierà mai". Eike Schmidt torna sulla questione ...

Roma, 23 aprile 2024 – scoppia il ‘caso Liorni’, ma il conduttore chiarisce: “Sono un antifascista”. È la risposta del conduttore Marco Liorni alle polemiche scatenate dal programma televisivo ‘L’Eredità’. Una domanda storica sulL’Oro donato alla Patria per sostenere i costi della guerra in ...

